«У Порошенко кончается срок»: Захарченко прокомментировал обстрел автобуса с мирными жителями ДНР

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко связал обстрел украинскими военными гражданского автобуса ДНР с принятием Радой нового закона о реинтеграции Донбасса, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

21 января, приблизительно в 13.15, на западном направлении, где находятся подразделения ВСУ, завязался бой. Он шел не более 15 минут, после чего из огнестрельного оружия был обстрелян автобус с гражданским населением.

Автобус, в котором находилось более 60 человек, ехал с украинского блокпоста на КППВ Еленовка. В результате выстрелов со стороны ВСУ один мирный житель погиб от несовместимых с жизнью травм — ранение в голову. Другой пассажир получил сквозное ранение.

На месте происшествия работают сотрудники СММ ОБСЕ, МЧС ДНР и полиции, а позже приехал и глава республики Александр Захарченко.

«Против нас уже четвертый год идет агрессия со стороны Украины в отношении мирных жителей. Вот она — первая ласточка к тому, что Украина приняла новый закон о Донбассе. У них уже полностью развязаны руки. Они уже, не стесняясь, стреляют по гражданским — один убитый, один раненый. Украина целенаправленно стреляет по гражданским. Раньше они списывали все на шальные пули, войну, а теперь идет уже целенаправленное убийство людей. От этого закона мы ждем только открытого начала войны. У Порошенко (президента Украины, — Прим. ФАН) кончается срок», — прокомментировал происходящее Александр Захарченко.

По словам очевидца, жены раненого, сначала послышался резкий хлопок, как от петарды, и вспышка. После этого лицо ее мужа уже было залито кровью.

«Меня уже прооперировали, я был в сознании. Получил сквозное ранение — в шею вошло, из щеки вышло. Почувствовал удар, и все: было тихо, и тут мгновенный «ба-бах». Повезло, что рядом была палатка МЧС — там сразу начали заниматься мной, но был еще один раненый, и его не успели спасти», — рассказывает пострадавший.

Даже несмотря на полученные травмы, пострадавший рассказал, что все равно будет ездить на Украину к родственникам на свой страх и риск.

Отметим, что это уже не первый случай на КПВВ Еленовка, когда от украинских провокаций погибают и получают ранения люди. В апреле 2016 года на этом же месте погибло пять человек, среди которых была беременная женщина.

Напомним, в декабре прошлого года президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что минский формат имеет низкую эффективность из-за неконструктивной позиции украинского руководства.