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«У Порошенко кончается срок»: Захарченко прокомментировал обстрел автобуса с мирными жителями ДНР
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    «У Порошенко кончается срок»: Захарченко прокомментировал обстрел автобуса с мирными жителями ДНР

    9:29  22 Января 2018
    1579

    Украинский снайпер обстрелял автобус с мирными жителями ДНР

    Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко связал обстрел украинскими военными гражданского автобуса ДНР с принятием Радой нового закона о реинтеграции Донбасса, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

    21 января, приблизительно в 13.15, на западном направлении, где находятся подразделения ВСУ, завязался бой. Он шел не более 15 минут, после чего из огнестрельного оружия был обстрелян автобус с гражданским населением.

    Украинский снайпер обстрелял автобус с мирными жителями ДНР

    Автобус, в котором находилось более 60 человек, ехал с украинского блокпоста на КППВ Еленовка. В результате выстрелов со стороны ВСУ один мирный житель погиб от несовместимых с жизнью травм — ранение в голову. Другой пассажир получил сквозное ранение.

    На месте происшествия работают сотрудники СММ ОБСЕ, МЧС ДНР и полиции, а позже приехал и глава республики Александр Захарченко.

    «Против нас уже четвертый год идет агрессия со стороны Украины в отношении мирных жителей. Вот она — первая ласточка к тому, что Украина приняла новый закон о Донбассе. У них уже полностью развязаны руки. Они уже, не стесняясь, стреляют по гражданским — один убитый, один раненый. Украина целенаправленно стреляет по гражданским. Раньше они списывали все на шальные пули, войну, а теперь идет уже целенаправленное убийство людей. От этого закона мы ждем только открытого начала войны. У Порошенко (президента Украины, — Прим. ФАН) кончается срок», — прокомментировал происходящее Александр Захарченко.

    Украинский снайпер обстрелял автобус с мирными жителями ДНР

    По словам очевидца, жены раненого, сначала послышался резкий хлопок, как от петарды, и вспышка. После этого лицо ее мужа уже было залито кровью.

    «Меня уже прооперировали, я был в сознании. Получил сквозное ранение — в шею вошло, из щеки вышло. Почувствовал удар, и все: было тихо, и тут мгновенный «ба-бах». Повезло, что рядом была палатка МЧС — там сразу начали заниматься мной, но был еще один раненый, и его не успели спасти», — рассказывает пострадавший.

    Даже несмотря на полученные травмы, пострадавший рассказал, что все равно будет ездить на Украину к родственникам на свой страх и риск.

    Отметим, что это уже не первый случай на КПВВ Еленовка, когда от украинских провокаций погибают и получают ранения люди. В апреле 2016 года на этом же месте погибло пять человек, среди которых была беременная женщина.

    Напомним, в декабре прошлого года президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что минский формат имеет низкую эффективность из-за неконструктивной позиции украинского руководства.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Анастасия Вальдамирова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #днр #всу #донбасс #захарченко
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