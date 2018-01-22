Президент Аргентины лично поблагодарит Путина за помощь в поисках подлодки San Juan

Москва, 22 января. Президент РФ Владимир Путин во вторник, 23 января, проведет переговоры с лидером Аргентины Маурисимо Макри. Как сообщает пресс-служба Кремля, встреча глав двух государств пройдет в Москве.

Сопровождать Макри будет министр иностранных дел республики Хорхе Фори и секретарь по стратегическим вопросам Фульвио Помпео.

На повестке дня - вопросы развития всеобъемлющего стратегического партнёрства России и Аргентины в культурно-гуманитарной, политической и торгово-экономической сферах. Обменяются Путин и Макри мнениями и по актуальным международным темам, пишет «Ньюинформ».

Посол Аргентины в РФ Рикардо Лагорио ранее рассказал, что переговоры пройдут во второй половине дня. Сначала пройдет личная встреча президентов, а за ней - встреча уже в расширенном составе.

«По итогам встречи будет подготовлена совместная политическая декларация, работа над которой пока продолжается», — добавил он в комментарии ТАСС.

Посол также отметил, что Макри хочет лично поблагодарить Путина за участие России в поисках подводной лодки San Juan.

«Мы признаем и ценим то, что вы сделали. Это говорит об отличном уровне сотрудничества между нашими странами, в том числе, в военной сфере», — заключил дипломат.

После визита в Москву Макри намерен принять участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе и посетить Францию, где собирается провести встречу с лидером этой европейской страны Эмманюэлем Макроном.

Напомним, помощь Аргентине в поисках подлодки San Juan Путин предложил 22 ноября. Между оборонными министерствами стран был установлен контакт по данному вопросу.



