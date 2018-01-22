Выборы-2018: более трети выдвигавшихся в президенты РФ никогда не участвовали в выборах

Москва, 22 января. Как рассказали в Комитете гражданских инициатив (КГИ), более трети претендентов, которые выдвинулись на выборы-2018, до этого никогда не пытались принять участие в выборах какого-либо уровня.

В том числе информация об этом содержится в первом докладе КГИ, посвященному первому этапу избирательной кампании — выдвижению. Так Центризбирком РФ получил 70 уведомлений о намерении выдвигаться кандидатами в президенты.

Однако, как известно, в итоге в ЦИК подали все необходимые документы 36 человек, а после их рассмотрения участие в кампании продолжают 17 претендентов на пост президента РФ.

«Стоит отметить большую долю среди кандидатов граждан, до этого момента ни разу не попытавшихся принять участие в каких-либо выборах. Таких мы насчитали 13 человек, или 36%», — говорится в докладе.

Добавим, что в целом в Комитете гражданских инициатив назвали избирательную компанию с точки зрения прохождения формально-юридических процедур достаточно спокойной.

Напомним, что ранее эксперт издания Newsweek полагает, что действующий президент России Владимир Путин и в сто лет сможет эффективно управлять страной.



