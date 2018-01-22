Россиян предупредили о росте заболеваемости коклюшем в Германии

Москва, 22 января. Роспотребнадзор предупредил россиян о росте заболеваемости коклюшем в северо-западных и южных землях Германии. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства со ссылкой на министерство здравоохранения и безопасности продовольствия Баварии.

Отмечается, что на 13 января 2018 года существенно возросло число заболевших в северо-западных землях и южных землях Германии.

В Баварии зафиксировали осенне-зимний подъем заболеваемости этой инфекции.

Как рассказали эксперты, рост заболеваемости может быть связан с отказом жителей Баварии от вакцинации против заболевания.

Ранее издание «Дни.ру» писало, что волна инфекционных заболеваний катится по Украине. Эпидемия кори уносит жизни как взрослых, так и детей, резко выросло число больных туберкулезом, ВИЧ, зафиксированы нетипичные для страны инфекции. По мнению экспертов, причина – в хроническом отсутствии денег.