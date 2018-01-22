Жители Киева жестоко избили английского туриста за его внешний вид

Киев, 22 января. Трое неизвестных избили туриста из Великобритании у Михайловсого собора на Трехсвятительской улице в Киеве.

Как передает телеканал «360», нарушителям не понравился нестандартный внешний вид путешественника.

Как рассказала свидетель инцидента Мария Макуха в социальных сетях, по дороге с работы домой в пятницу она наткнулась на молодого человека, который вытирал с лица кровь.

По словам очевидца, пострадавшим оказался «молодой британский хипстер с чемоданчиком». Она также отметила, что снег в радиусе метра был красный от крови.

Иностранец рассказал, что неизвестные напал на него без причины. Он также подчеркнул, что прохожим не понравился его внешний вид: волосы англичанина выкрашены в голубой цвет. Он также добавил, что нарушители избивали его ногами.