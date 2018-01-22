Винтажный «Запорожец» выставили на продажу за 42 тыс. долларов
София, 22 января. Житель Болгарии выставил на продажу на одном из специализированных сайтов восстановленный «Запорожец» за 42 тысячи долларов.
Как сообщает телеканал «360», при этом, по словам хозяина винтажного авто, за восемь лет, а именно столько шел ремонт старенькой легковушки, в ЗАЗ965А было вложено 60 тысяч евро.
В процессе ремонта было заменено не так много деталей. Хромированная отделка сделана в Канаде, обивка выполнена из белой кожи. В комплекте — стереосистема Panasonic 1998 года, пробег машины - 74 тысячи километров.
Добавим, что легковой автомобиль попал в Болгарию в советские времена с Украины. В объявлении указано, что к «Запорожцу» прилагается книга с его историей, содержащая 150 фотографий.
Напомним, что самым первым автомобилем Владимира Путина стал «Запорожец» 1972 года выпуска, выигранный в лотерею. Об этом сам президент рассказал в книге «От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным».