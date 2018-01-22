Выборы-2018: КГИ указал на отсев половины кандидатов на этапе выдвижения

Москва, 22 января. Проходящая в настоящее время избирательная кампания перед президентскими выборами 2018 года по количеству кандидатов сравнима с президентскими выборами в 2000 году, однако значительное количество кандидатов — более половины — отсеялись уже на этапе выдвижения, сообщили в Комитете гражданских инициатив (КГИ).

Представленный КГИ в понедельник доклад стал первым в серии аналитических докладов по выборам-2018. До Центризбиркома в ходе текущей кампании дошли 36 претендентов, из которых 15 являлись самовыдвиженцами. Однако ЦИК счел возможным допустить до выборов только 17 претендентов, большинство из которых является кандидатами от различных партий. Исходное число кандидатов было рекордно большим — в ЦИК получили 70 уведомлений о намерении баллотироваться, сообщили в КГИ.

«По числу кандидатов настоящая кампания сравнима с кампанией 2000 года, а по числу кандидатов, прошедших первый этап, значительно уступает той кампании, — цитирует РИА Новости доклад КГИ. — Уровень отсева на первом этапе составил 53%, что значительно выше, чем в 2000, 2004 и 2012 годах».

Напомним, как сообщала «Газета.ru», по данным опроса ВЦИОМ почти 73% россиян заявили, что готовы были бы проголосовать за действующего президента Владимира Путина, если бы выборы состоялись в ближайшие выходные.