18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: РФ зафиксировала за сутки четыре нарушения в провинциях Алеппо и Латакия
Россия
Выборы-2018: КГИ указал на отсев половины кандидатов на этапе выдвижения
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Выборы-2018: КГИ указал на отсев половины кандидатов на этапе выдвижения

    8:56  22 Января 2018
    56

    Выборы-2018: КГИ указал на отсев половины кандидатов на этапе выдвижения

    Москва, 22 января. Проходящая в настоящее время избирательная кампания перед президентскими выборами 2018 года по количеству кандидатов сравнима с президентскими выборами в 2000 году, однако значительное количество кандидатов — более половины — отсеялись уже на этапе выдвижения, сообщили в Комитете гражданских инициатив (КГИ).

    Представленный КГИ в понедельник доклад стал первым в серии аналитических докладов по выборам-2018. До Центризбиркома в ходе текущей кампании дошли 36 претендентов, из которых 15 являлись самовыдвиженцами. Однако ЦИК счел возможным допустить до выборов только 17 претендентов, большинство из которых является кандидатами от различных партий. Исходное число кандидатов было рекордно большим — в ЦИК получили 70 уведомлений о намерении баллотироваться, сообщили в КГИ.

    «По числу кандидатов настоящая кампания сравнима с кампанией 2000 года, а по числу кандидатов, прошедших первый этап, значительно уступает той кампании, — цитирует РИА Новости доклад КГИ. — Уровень отсева на первом этапе составил 53%, что значительно выше, чем в 2000, 2004 и 2012 годах».

    Выборы-2018: КГИ указал на отсев половины кандидатов на этапе выдвижения

    Напомним, как сообщала «Газета.ru», по данным опроса ВЦИОМ почти 73% россиян заявили, что готовы были бы проголосовать за действующего президента Владимира Путина, если бы выборы состоялись в ближайшие выходные.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      «У Порошенко кончается срок»: Захарченко прокомментировал обстрел автобуса с мирными жителями ДНР

      9:29 22 Января 2018 1400
      Читать
      9:09
      Сегодня

      ВКС РФ уничтожили условных противников в стратосфере — Минобороны России

      8:04
      Сегодня

      Сирия: армия САР освободила от боевиков 24 населенных пункта
      6:00
      Сегодня

      Сирия итоги за сутки на 22 января 06.00: мирные жертвы противостояния курдов и Турции, потери ИГ в Хаме
      3:05
      Сегодня

      Число пожелавших участвовать в выборах президента РФ стало рекордным с 2000 года

      16:44
      Вчера

      Россия расправляет плечи: Песков объяснил информационные атаки Запада перед выборами-2018

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018 12726

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      38102

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      4059

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      37322

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      9061
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Крымский мост защитили от угрозы землетрясений

      Крымский мост защитили от угрозы землетрясений

      10:30   22 Января 2018
      40
      Сирия: САА и ополчение приступили к ликвидации окруженных террористов в Идлибе

      Сирия: САА и ополчение приступили к ликвидации окруженных террористов в Идлибе

      8:06   22 Января 2018
      2415
      Песков рассказал, где проголосует Путин на президентских выборах

      Песков рассказал, где проголосует Путин на президентских выборах

      17:32   21 Января 2018
      527
      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11   21 Января 2018
      12726