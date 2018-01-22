Глава Бурятии пообещал компенсацию пострадавшим при нападении на школу в Улан-Удэ

Улан-Удэ, 22 января. Власти Республики Бурятия выделят деньги на компенсации всем пострадавшим при нападении старшеклассника в Улан-Удэ на других учеников школы и учительницу. Сумма компенсации будет аналогична той, что выплачивается пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, связанной со стихийным бедствием.

«Подписываем распоряжение о выделении единовременной выплаты пострадавшим по 400 тысяч рублей», — объявил глава Бурятии Алексей Цыденов на планерном совещании.

Соответствующие выплаты получат шесть человек — пятеро учащихся 7-го класса школы поселка Сосновый бор в Улан-Удэ и их учительница, которая бросилась на ворвавшегося в класс вооруженного подростка, чтобы защитить детей, сообщает «ФедералПресс».

Напомним, нападение на школу произошло утром 19 января. Одна из пострадавших школьниц остается в тяжелом состоянии, получив удар топором, отмечает «Газета.ru».