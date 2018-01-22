Россияне в каникулы чаще посещали кафе, чем магазины

Москва, 22 января. В минувшие новогодние праздники россияне предпочитали проводить время в кафе и ресторанах, нежели посещать магазины.

Как сообщают «Известия», количество чеков в местах общественного питания на 20% превысило число покупок в магазинах и супермаркетах. По крайней мере, такие данные предоставил оператора Сбербанка России «Платформа ОФД».

Что любопытно, годом ранее, во время новогодних каникул 2017 года россияне предпочитали покупать продукты и баловать себя вкусностями дома, нежели просиживать в кафе.

Как считают эксперты, изменения предпочтений россиян связано с тем, что ценовой разрыв между едой, приготовленной дома и купленной в общепите, становится все меньше.

Добавим, что 2018-й год президент России Владимир Путин встретил в домашней обстановке, в кругу родных и близких, и друзей. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.