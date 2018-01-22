В США вручили премии лучшим актерам 2017 года

Лос-Анджелес, 22 января. Лучшими киноактерами 2017 года по версии Американской гильдии актеров стали Фрэнсис Макдорманд и Гари Олдман. Лауреатов огласили на 24-й церемонии вручения премии в Лос-Анджелесе.

Гарри Олдмана гильдия отметила за роль Уинстона Черчилля в фильме «Темные воды». Фрэнсис Макдорманд признали лучшей актрисой 2017 года за драму «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

На премию в номинации «Лучшая мужская роль в фильме» также претендовали: Джеймс Франко («Горе-творец»), Тимоти Чаламет («Зови меня своим именем»), Дензел Вашингтон («Роман Израэл, Esq.») и Дэниел Калуя («Прочь»). В номинации «Лучшая женская роль в фильме» боролись Джуди Денч («Виктория и Абдул»), Марго Робби («Ледяная стерва»), Салли Хокинс («Форма воды») и Сирша Ронан («Леди Берд»).

Премии за лучшие роли второго плана получили Сэм Рокуэлл за «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и Эллисон Дженни за фильм «Тоня против всех».

Напомним, ранее телеканал «360» сообщил о претендентах на получение антипремии Razzie Awards (Золотая малина). Среди номинантов оказались Джонни Депп, Марк Уолберг, Том Круз и другие популярные актеры. Обладатели сомнительной премии станут известны 3 марта.