Российская обрабатывающая промышленность в 2017 году показала рост в 1%

Москва, 22 января. Российская обрабатывающая промышленность по итогам 2017 года показала рост в 1%. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По словам главы ведомства, те отрасли, в которые государство вложило значительные средства, показали высокие результаты. Это касается автопрома, транспортного и сельхозмашиностроения.

Как пишет газета «Известия», Манутров также добавил, что в плюсе на сегодняшний день находятся практически все сектора обработки, за исключением металлургии. Министр подчеркнул, что эта отрасль восстанавливается после кризиса 2014–2015 годов. За 2017 год по обработке получился плюс 1%.

Как пишет «Ридус», ранее президент России Владимир Путин потребовал от всех крупных предприятий России быть готовыми к войне. Он провел совещание по вопросам военно-промышленного комплекса, во время которого потребовал от всех крупных предприятий России быть готовыми к увеличению выпуска военной продукции на случай резко возросших военных потребностей.