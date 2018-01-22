Сирия: армия САР освободила от боевиков 24 населенных пункта

Москва, 22 января. Сирийские войска за сутки продвинулись на шесть километров в северном направлении от аэродрома «Абу-Духур», от боевиков освобождены 24 населенных пункта. Об этом заявили в понедельник в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, армия Башара Асада и отряды народного ополчения приступили к нейтрализации окруженной в восточной части провинции Идлиб экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в России).

Также уточняется, что в ходе наступательных действий за минувшие сутки сирийские военнослужащие продвинулись на шесть километров в северном направлении от аэродрома «Абу-Духур».

Кроме того, военным САР удалось освободить от террористов 24 населенных пункта.

Напомним, 6 декабря 2017 года президент России Владимир Путин в ходе своего визита на российскую базу «Хмеймим» заявил о выводе значительного контингента российских войск из Сирии.

Кроме того, глава государства поблагодарил ВКС РФ, которые смогли практически полностью уничтожить террористов в республике, за проделанную работу.

Владимир Путин. Биография

1 Организация запрещена на территории РФ.