Сирия: САА и ополчение приступили к ликвидации окруженных террористов в Идлибе

Дамаска, 22 января. Правительственная армия и лояльные Дамаску силы ополчения перешли к ликвидации крупного соединения террористов из запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра»1, которые ранее были окружены в восточной части провинции Идлиб. Об этом сообщил пресс-центр Минобороны РФ.

«Сирийские правительственные войска и отряды народного ополчения приступили к ликвидации окруженной в восточной части провинции Идлиб группировки террористической организации «Джебхат ан-Нусра» численностью более 1500 боевиков», — сообщили в российском военном ведомстве.

Как отметили в МО РФ, террористы в Идлибе располагают бронетехникой — танками и БМП — а также полевой артиллерией и минометами.

Российские военные продолжают помогать сирийским коллегам и после вывода основной части группировки ВКС РФ из Сирии. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, объявляя о разгроме запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 и выполнении основной задачи ВКС РФ в Сирии, армия РФ продолжает поддерживать Дамаск в борьбе против террористов, пишет «Газета.ru».

1 Организация запрещена на территории РФ.