Песков рассказал, будут ли проводиться прямые линии с президентом дальше

Москва, 22 января. Формат прямой линии президента России с гражданами страны будет совершенствоваться, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В интервью телеканалу «Россия 1» он отметил, что прямая линия — как идея будет. При этом, по словам пресс-секретаря, будет изменяться форма общения лидера страны с россиянами. Она будет совершенствоваться.

Он также подчеркнул: президент продолжит проводить прямые линии, если сочтет, что данный формат наилучшим образом обеспечивает его обратную связь с людьми.

Пресс-секретарь также напомнил, что поднимаемые на прямых линиях темы не готовятся заранее. Он также добавил, что правительство готовит «массив», предоставляя справочные материалы.

Напомним, что президент России Владимир Путин провел уже 15 таких мероприятий.