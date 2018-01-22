Эксперт рассказал об эффективности нефтяной политики Путина

Москва, 22 января. Именно активное участие России позволило достигнуть заключения сделки ОПЕК+ и поднять рухнувшие цены на нефть в мире, отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Ключевую роль в этом сыграли российский лидер Владимир Путин и министр энергетики Александр Новак.

«Только влияние президента РФ привело к тому, что Сечин и другие игроки отрасли изменили позицию, — отметил эксперт в связи с заключенной в прошлом году нефтяной сделкой. — В итоге мы пришли к сегодняшним высоким ценам на нефть, что дало очень много выгод России и другим странам».

В беседе с изданием «Экономика сегодня» Юшков отметил, что в настоящее время существенно снизилась зависимость экономики России от нефтегазовых доходов — отчасти это стало результатом нефтяной политики президента в 2013–2014 годах, когда необходимо было любыми средствами стабилизировать экономику при снижении нефтяных доходов.

В ближайшее время, если Владимир Путин победит на предстоящих президентских выборах-2018, Россию ожидают масштабные реформы, которые «обеспечат платформу для подъема экономики, привлечения инвестиций и развития бизнеса». При этом сделка ОПЕК+ продолжит действовать в 2018 году, обеспечивая стабильный уровень нефтяных доходов РФ.