Сенат США назначил новое время для голосования по временному бюджету

Вашингтон, 22 января. Пауза в работе правительства США будет продлена из-за переноса голосования по временному трехнедельному бюджету в сенате. Об этом со ссылкой на западные СМИ сообщает RT.

По данным издания, продолжаются переговоры лидеров Республиканской и Демократической партий Митча Макконнелла и Чака Шумера. При этом Шумер отметил, что пока в диалоге нет прогресса.

Изначально предполагалось, что голосование по временному бюджету пройдет в ночь на понедельник. Но позже его перенесли на 12.00 по местному времени (20.00 мск).

Напомним, министерства и федеральные ведомства США приостановили работу в ночь на 20 января. Непростая ситуация сложилась из-за того, что демократы и республиканцы в сенате не смогли придти к согласию относительно бюджета на 2018 год, а срок действия принятой в декабре минувшего года резолюции о финансировании федеральных ведомств истек.