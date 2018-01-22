18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Выборы-2018: более трети выдвигавшихся в президенты РФ никогда не участвовали в выборах
Россия
Федеральные трассы России в 2018 году будут приведены к нормативам
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Федеральные трассы России в 2018 году будут приведены к нормативам

    7:50  22 Января 2018
    47

    Федеральные трассы России в 2018 году будут приведены к нормативам

    Москва, 22 января. В Федеральном дорожном агентстве намерены в текущем году все федеральные трассы России привести в нормативное состояние.

    Как сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство, по состоянию на сегодняшний день показатель нормативов составляет 77,5%. При этом, чтобы поддерживать магистрали в хорошем состоянии, ежегодно придется ремонтировать до 7,5 тысяч километров.

    Приведение всех федеральных трасс к нормативному состоянию проходит в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», реализация которого началась в 2017-м году.

    Планы амбициозные: согласного плану за семь лет в России к нормативам хотят привести 85% дорог всех типов: не только федеральных, но и регионального, а также местного значения.

    Правда есть одна существенная оговорка: в масштабном проекте на данный момент участвуют 38 городских агломераций (с населением от полумиллиона), а также 36 регионов. А  это 50 тысяч километров, всего же в России 1,5 миллиона  километров дорог.

    Федеральные трассы России в 2018 году будут приведены к нормативам

    Напомним, что в ходе прямой линии летом прошлого года Владимир Путин, отвечая на вопрос про плохие дороги, отметил, что плохого состояния дорог быть не должно, но это происходит. По словам президента, ситуация стала хуже из-за недостатка финансирования.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #дороги #владимир путин
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Сирия: армия САР освободила от боевиков 24 населенных пункта

      8:04 22 Января 2018 529
      Читать
      6:00
      Сегодня

      Сирия итоги за сутки на 22 января 06.00: мирные жертвы противостояния курдов и Турции, потери ИГ в Хаме
      3:05
      Сегодня

      Число пожелавших участвовать в выборах президента РФ стало рекордным с 2000 года

      16:44
      Вчера

      Россия расправляет плечи: Песков объяснил информационные атаки Запада перед выборами-2018
      14:57
      Вчера

      ВСУ обстреляли автобус с мирными жителями на КПП под Еленовкой, погиб человек
      13:39
      Вчера

      Названы имена фигуристов, которые представят Россию на Олимпиаде-2018

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018 11249

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      38034

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      4037

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      37151

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      9013
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Сирия: САА и ополчение приступили к ликвидации окруженных террористов в Идлибе

      Сирия: САА и ополчение приступили к ликвидации окруженных террористов в Идлибе

      8:06   22 Января 2018
      549
      Песков рассказал, где проголосует Путин на президентских выборах

      Песков рассказал, где проголосует Путин на президентских выборах

      17:32   21 Января 2018
      506
      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11   21 Января 2018
      11140
      В Госдуме отреагировали на планы Молдавии выставить России «счет за Приднестровье»

      В Госдуме отреагировали на планы Молдавии выставить России «счет за Приднестровье»

      11:23   21 Января 2018
      6117