Федеральные трассы России в 2018 году будут приведены к нормативам

Москва, 22 января. В Федеральном дорожном агентстве намерены в текущем году все федеральные трассы России привести в нормативное состояние.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство, по состоянию на сегодняшний день показатель нормативов составляет 77,5%. При этом, чтобы поддерживать магистрали в хорошем состоянии, ежегодно придется ремонтировать до 7,5 тысяч километров.

Приведение всех федеральных трасс к нормативному состоянию проходит в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», реализация которого началась в 2017-м году.

Планы амбициозные: согласного плану за семь лет в России к нормативам хотят привести 85% дорог всех типов: не только федеральных, но и регионального, а также местного значения.

Правда есть одна существенная оговорка: в масштабном проекте на данный момент участвуют 38 городских агломераций (с населением от полумиллиона), а также 36 регионов. А это 50 тысяч километров, всего же в России 1,5 миллиона километров дорог.

Напомним, что в ходе прямой линии летом прошлого года Владимир Путин, отвечая на вопрос про плохие дороги, отметил, что плохого состояния дорог быть не должно, но это происходит. По словам президента, ситуация стала хуже из-за недостатка финансирования.