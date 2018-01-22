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Россия
Выборы-2018: более трети выдвигавшихся в президенты РФ никогда не участвовали в выборах
Россия
Россиянки стали рожать первенца на пять лет позже
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    Россиянки стали рожать первенца на пять лет позже

    7:49  22 Января 2018
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    Россиянки стали рожать первенца на пять лет позже

    Москва, 22 января. Женщины в России стали рожать первенца на пять лет позже, чем в 1990-е годы. Об этом говорят данные исследования Росстата.

    Как пишет газета «Известия», средний возраст матери, родившей первенца в России, в 2015–2017 годах вырос до 26,1 года. В 1995–1999 годах он составлял 20,9 года.

    Отмечается, что  также вырос промежуток перед рождением первого и второго ребенка.

    Как считают эксперты, такая тенденция связана с желанием представительниц слабого пола удовлетворить свои карьерные амбиции и добиться улучшения материального положения. При этом специалисты напомнили, что повышается риск рождения ребенка с пороками развития. 

    Ранее президент России Владимир Путин поручил установить ежемесячную выплату на рождение первенца. Как пишет «Утро.ру», рождение первенца оплатят не всем. Выплаты пособий за рождение первого ребенка будут зависеть от зарплаты родителей. 

    Россиянки стали рожать первенца на пять лет позже

    Автор: Алия Садыкова
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    #путин #россия #материнство
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