Медведевой было важно показать результат после травмы — эксперт

Москва, 22 января. В минувшее воскресенье в российской столице подошел к окончанию чемпионат Европы по фигурному катанию. Российские спортсмены сумели выиграть девять из 12 возможных комплектов наград.

В парном катании золото, серебро и бронзу смогли завоевать российские фигуристы: золотые медали достались Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову, серебро первенства завоевали Ксения Столбова и Федор Климов, бронзовые награды достались Наталье Забияко и Александру Энберту.

Ярким событием старта стало соревнование в женском одиночном катании, в котором двукратная чемпионка мира Евгения Медведева сумела завоевать серебряную награду после возвращения на лед. Золото досталось Алине Загитовой.

«Мы очень рады, что зрители увидели противостояние, которое сопоставимо с соперничеством Алексея Ягудина и Евгения Плющенко», — отметил хореограф фигуристок Даниил Глейхенгауз.

По его словам, Загитова безупречно выступила на чемпионате Европы, а для Медведевой было важно показать результат после травмы, пишут «Известия».

Хореограф также заявил, что обе девушки собираются готовиться к Олимпиаде-2018 в Пхенчхане и бороться за медали.

Напомним, 21 ноября 2017 года президент России Владимир Путин поздравил Медведеву с 18-летием и отметил ее трудолюбие и целеустремленность.

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