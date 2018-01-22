18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Выборы-2018: более трети выдвигавшихся в президенты РФ никогда не участвовали в выборах
Политика
Нобелевский лауреат рассказал, в чем США уступают позиции России и Китаю
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Нобелевский лауреат рассказал, в чем США уступают позиции России и Китаю

    7:37  22 Января 2018
    146

    Нобелевский лауреат рассказал, в чем США уступают позиции России и Китаю

    Москва, 22 января. Лауреат Нобелевской премии по литературе перуанский писатель Марио Варгас Льоса заявил о политическом и интеллектуальном обеднении США при администрации президента Дональда Трампа.

    Об этом он написал в статье в El Pas. По его словам, подобной ситуацией могут воспользоваться Россия и Китай.

    По словам эксперта, в книге «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» Майкла Вулфа говорится, что администрация Трампа состоит из невежд и интриганов. Писатель называет Трампа также «худшим персонажем». По словам Льоса, Соединенные Штаты Америки за всю свою историю не беднели в политическом и интеллектуальном плане настолько, насколько они обеднели при Трампе.

    Эксперт также добавил, что Китай и Россия сейчас приобретают политическое и экономического влияние в странах третьего мира, а также в некоторых странах Европы. При этом, по его мнению, Вашингтон теряет свои позиции и этот процесс не остановить. 

    Как ранее писало «Утро.ру», решение США говорить с миром с позиции силы представляет угрозу для глобального миропорядка. Новая стратегия безопасности США является открытой угрозой для всего мира. Об этом заявил глава Комитета по международным делам Совета Федерации РФ Константин Косачев.

    Нобелевский лауреат рассказал, в чем США уступают позиции России и Китаю

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Алия Садыкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сша #трамп
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Сирия: армия САР освободила от боевиков 24 населенных пункта

      8:04 22 Января 2018 424
      Читать
      6:00
      Сегодня

      Сирия итоги за сутки на 22 января 06.00: мирные жертвы противостояния курдов и Турции, потери ИГ в Хаме
      3:05
      Сегодня

      Число пожелавших участвовать в выборах президента РФ стало рекордным с 2000 года

      16:44
      Вчера

      Россия расправляет плечи: Песков объяснил информационные атаки Запада перед выборами-2018
      14:57
      Вчера

      ВСУ обстреляли автобус с мирными жителями на КПП под Еленовкой, погиб человек
      13:39
      Вчера

      Названы имена фигуристов, которые представят Россию на Олимпиаде-2018

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018 11140

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      38031

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      4036

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      37143

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      8993
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Сирия: САА и ополчение приступили к ликвидации окруженных террористов в Идлибе

      Сирия: САА и ополчение приступили к ликвидации окруженных террористов в Идлибе

      8:06   22 Января 2018
      549
      Песков рассказал, где проголосует Путин на президентских выборах

      Песков рассказал, где проголосует Путин на президентских выборах

      17:32   21 Января 2018
      506
      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11   21 Января 2018
      11140
      В Госдуме отреагировали на планы Молдавии выставить России «счет за Приднестровье»

      В Госдуме отреагировали на планы Молдавии выставить России «счет за Приднестровье»

      11:23   21 Января 2018
      6117