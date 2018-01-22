Нобелевский лауреат рассказал, в чем США уступают позиции России и Китаю

Москва, 22 января. Лауреат Нобелевской премии по литературе перуанский писатель Марио Варгас Льоса заявил о политическом и интеллектуальном обеднении США при администрации президента Дональда Трампа.

Об этом он написал в статье в El Pas. По его словам, подобной ситуацией могут воспользоваться Россия и Китай.

По словам эксперта, в книге «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» Майкла Вулфа говорится, что администрация Трампа состоит из невежд и интриганов. Писатель называет Трампа также «худшим персонажем». По словам Льоса, Соединенные Штаты Америки за всю свою историю не беднели в политическом и интеллектуальном плане настолько, насколько они обеднели при Трампе.

Эксперт также добавил, что Китай и Россия сейчас приобретают политическое и экономического влияние в странах третьего мира, а также в некоторых странах Европы. При этом, по его мнению, Вашингтон теряет свои позиции и этот процесс не остановить.

Как ранее писало «Утро.ру», решение США говорить с миром с позиции силы представляет угрозу для глобального миропорядка. Новая стратегия безопасности США является открытой угрозой для всего мира. Об этом заявил глава Комитета по международным делам Совета Федерации РФ Константин Косачев.