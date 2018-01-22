Гильдия киноактеров США назвала «Три билборда» лучшим фильмом

Вашингтон, 22 января. Фрэнсис Макдорманд удостоилась награды Актерской гильдии США SAG Award за роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Имена лауреатов премии Актерской гильдии США огласили на 24-й церемонии вручения престижной награды. Фрэнсис Макдорманд получила приз за роль в драме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Картина также удостоена премии в номинациях «Лучший актерский состав» и «Лучшая мужская роль второго плана». Лучшим актером второго плана назвали Сэма Рокуэлла.

Приз за лучшую мужскую роль гильдия отдала Гарри Олдману, сыгравшему Уинстона Черчилля в картине «Темные воды». За лучшую женскую роль второго плана награду получила Эллисон Дженни за фильм «Тоня против всех».