Синоптики рассказали, где лучше переносить 20-градусные морозы

Москва, 22 января. Синоптики рассказали, что переносить 20-градусные морозы куда проще в Якутии, нежели в московском регионе.

Как пишет «Российская газета», все дело во влажном атлантическом воздухе, который преобладает в столице России. Ведь, как известно, чем выше влажность, чем сильнее ощущается холод.

«Например, при минус пяти и скорости ветра до десяти метров в секунду, мы ощущаем холод как при -14 градусах. Мороз в -20 градусов при ветре 10 метров в секунду ощущается как -34 градуса», — привела простой пример заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Все дело в так называемой «эффективной температуре», то есть именно той температуре, которую ощущает наш организм, при вычислении которой в основном берется погода на улице, скорость ветра и влажность.

Именно поэтому в той же Якутии, которая по-прежнему остается полюсом холода, и где воздух очень сухой, 20-градусные морозы переносятся куда проще, чем в центральной России.

Добавим, что в Крещенскую ночь, когда по традиции ударяют морозы, Владимир Путин окунулся в прорубь на Селигере. Правда, по словам пресс-секретаря президента РФ Пескова, температура в Тверской области не опускалась ниже шести градусов ниже нуля.