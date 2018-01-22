Деньги, собранные со штрафов с водителей, направят на российские дороги

Москва, 22 января. В правительстве России намерены запретить регионам тратить деньги, собранные за нарушения правил дорожного движения штрафы.

Как пишет газета «Известия», с 1 января 2019 года деньги будут направлять в дорожные фонды регионов, а субъекты лишатся возможности тратить их по своему усмотрению.

Отмечается, что соответствующие поправки в Бюджетный кодекс РФ от Министерства транспорта рассмотрят в правительстве.

Эксперты уверены, что данная мера повысит безопасность на дорогах.

Как ранее писало URA.ru, президент России Владимир Путин ужесточил наказание водителей за непропуск пешеходов. Штраф за непропуск пешеходов и велосипедистов теперь достигает 2500 рублей. Ранее его размер составлял 1 500 рублей.