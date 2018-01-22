Роскосмос выпустит «Кондора»: новый спутник сможет искать запасы нефти под землей

Москва, 22 января. В первом квартале наступившего года Роскосмос оформит заказ на производство нового радиолокационного спутника серии «Кондор», которой сможет с помощью радиоволн изучать с орбиты поверхность Земли на несколько десятков метров вглубь. В рамках принятой программы развития космоса запуск спутника «Кондор-ФКА-М» предварительно намечен на 2025 год.

«Запланировано развитие группировки радиолокационных спутников, — рассказали в департаменте навигационных космических систем Роскосмоса. — Ожидается, что запустят три космических аппарата типа «Кондор».

Модернизированные радиолокационные спутники группировки «Кондор» способны будут с высоты около 500 километров над Землей получать комплексные выскокачественные изображения земной поверхности и недр с точностью до нескольких сантиметров на пиксель, сообщают «Известия». Используя радар S-диапазона, «Кондор-ФКА-М» сможет сканировать поверхность Земли на глубину до нескольких десятков метров, обнаруживая под землей запасы нефти и другие виды полезных ископаемых.

Напомним, Ura.ru сообщало, что в ходе прошедшего совещания по развитию космической отрасли России президент Владимир Путин обозначил совершенствование системы дистанционного зондирования Земли в качестве одного из важнейших элементов развития российской космической группировки; президент подчеркнул, что в ближайшее время спрос на данные и системы дистанционного зондирования должен существенно вырасти.