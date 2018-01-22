18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Выборы-2018: более трети выдвигавшихся в президенты РФ никогда не участвовали в выборах
Экономика
В ЦБ РФ заявили о позитивном потребительском настроении россиян в 2017
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В ЦБ РФ заявили о позитивном потребительском настроении россиян в 2017

    7:23  22 Января 2018
    97

    В ЦБ РФ заявили о позитивном потребительском настроении россиян в 2017

    Москва, 22 января. Потребительские настроения граждан России в текущем году оказались самыми положительными за последнее время. Это следует из доклада Банка России «Инфляция и инфляционные ожидания». Индекс потребительских настроений увеличивался в минувшем году из-за стабильности экономической обстановки и курса рубля.

    Отмечается, что рост показателя стал возможен благодаря тому, что в прошлом году Россия смогла преодолеть острую фазу кризиса, пишут «Известия».

    Экономика подстроилась к низким ценам на нефтепродукты, стали расти реальные заработные платы граждан. Именно поэтому люди стали больше потреблять.

    В российском регуляторе надеются, что инфляционные ожидания граждан и в дальнейшем будут показывать аналогичную динамику.

    «Мировой опыт показывает, что снижение до устойчиво низкого уровня может занять не один год», — подчеркнули в ведомстве.

    По словам заведующей лабораторией исследований социального развития Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елены Авраамовой, в будущем ситуация с потребительским настроением граждан улучшится.

    В ЦБ РФ заявили о позитивном потребительском настроении россиян в 2017

    Напомним, как ранее сообщала «Газета.Ru», президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время Россия сумела выйти на рекордно низкие значения инфляции за всю историю страны.

    «Мы вышли на рекордно низкое значение инфляции, на рекордно низкое за всю историю России. По состоянию на 16 октября, в годовом выражении она составила 2,7%», — подчеркнул лидер РФ.

    Владимир Путин. Биография

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #банк россии #экономика #регулятор
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Сирия: армия САР освободила от боевиков 24 населенных пункта

      8:04 22 Января 2018 424
      Читать
      6:00
      Сегодня

      Сирия итоги за сутки на 22 января 06.00: мирные жертвы противостояния курдов и Турции, потери ИГ в Хаме
      3:05
      Сегодня

      Число пожелавших участвовать в выборах президента РФ стало рекордным с 2000 года

      16:44
      Вчера

      Россия расправляет плечи: Песков объяснил информационные атаки Запада перед выборами-2018
      14:57
      Вчера

      ВСУ обстреляли автобус с мирными жителями на КПП под Еленовкой, погиб человек
      13:39
      Вчера

      Названы имена фигуристов, которые представят Россию на Олимпиаде-2018

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018 11140

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      38031

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      4036

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      37143

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      8993
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Сирия: САА и ополчение приступили к ликвидации окруженных террористов в Идлибе

      Сирия: САА и ополчение приступили к ликвидации окруженных террористов в Идлибе

      8:06   22 Января 2018
      549
      Песков рассказал, где проголосует Путин на президентских выборах

      Песков рассказал, где проголосует Путин на президентских выборах

      17:32   21 Января 2018
      506
      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11   21 Января 2018
      11140
      В Госдуме отреагировали на планы Молдавии выставить России «счет за Приднестровье»

      В Госдуме отреагировали на планы Молдавии выставить России «счет за Приднестровье»

      11:23   21 Января 2018
      6117