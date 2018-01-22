В ЦБ РФ заявили о позитивном потребительском настроении россиян в 2017

Москва, 22 января. Потребительские настроения граждан России в текущем году оказались самыми положительными за последнее время. Это следует из доклада Банка России «Инфляция и инфляционные ожидания». Индекс потребительских настроений увеличивался в минувшем году из-за стабильности экономической обстановки и курса рубля.

Отмечается, что рост показателя стал возможен благодаря тому, что в прошлом году Россия смогла преодолеть острую фазу кризиса, пишут «Известия».

Экономика подстроилась к низким ценам на нефтепродукты, стали расти реальные заработные платы граждан. Именно поэтому люди стали больше потреблять.

В российском регуляторе надеются, что инфляционные ожидания граждан и в дальнейшем будут показывать аналогичную динамику.

«Мировой опыт показывает, что снижение до устойчиво низкого уровня может занять не один год», — подчеркнули в ведомстве.

По словам заведующей лабораторией исследований социального развития Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елены Авраамовой, в будущем ситуация с потребительским настроением граждан улучшится.

Напомним, как ранее сообщала «Газета.Ru», президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время Россия сумела выйти на рекордно низкие значения инфляции за всю историю страны.

«Мы вышли на рекордно низкое значение инфляции, на рекордно низкое за всю историю России. По состоянию на 16 октября, в годовом выражении она составила 2,7%», — подчеркнул лидер РФ.

Владимир Путин. Биография