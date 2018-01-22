«Обходится дорого и тянет ко дну»: украинец выставил на «продажу» Раду

Москва, 22 января. Украинец разместил в Сети объявление о «продаже» Верховной рады Украины. Он опубликовал свое объявление сайте OLX.

В тексте объявления автор указал, что продает Раду «по ненадобности». По его словам, на сегодняшний день она обходится ему дорого и тянет ко дну. При этом «продавец» готов обменять Раду на домик у моря с гражданством.

Отмечается, что стоимость украинского парламента автор объявления оценил в десять тысяч гривен (19 598 рублей).

На момент публикации объявление просмотрели более 4,5 тысячи пользователей.

Ранее URA.ru писало, что украинские депутаты отказались разрывать дипломатические отношения с Россией. Верховная Рада Украины решила не вносить антироссийские поправки в законопроект о реинтеграции Донбасса.