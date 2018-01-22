Путин лично поздравит Верховный суд РФ с 95-летием

Москва, 22 января. Владимир Путин может лично поздравить судей Верховного суда России с 95-летием ВС.

Как сообщают «Известия», приезд президента РФ в высшую судебную инстанцию во вторник 23 января не исключил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По данным издания, торжественное мероприятие по случаю юбилея состоится в здании суда — от аренды другой площадки организаторы отказались. В ходе торжественного собрания председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев доложит о проделанной работе.

Кроме того, эксперты полагают, что на встрече в честь юбилея Верховного суда России будут обсуждаться, в том числе, перспективы развития судебной системы в стране.

«Мы можем услышать на этом мероприятии о каких-то планах, но вряд ли будет разговор о комплексной программе судебной реформы», — заявил изданию директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов.

Напомним, что Владимир Путин ранее принимал участие в торжествах, посвященных юбилеям высшей судебной инстанции. Так президент РФ посещал Верховный суд в 2003 и 2013 годах — на 80- и 90-летие со дня создания.