ЗИЛ может возродить производство легендарного микроавтобуса «Юность»
Москва, 22 января. Механосборочный цех №6 завода имени Лихачева может возродить производство одного из легендарных микроавтобусов советского периода. Об этом говорится на странице предприятия в социальной сети.
По данным компании, речь идет о микроавтобусе ЗИЛ-118 «Юность». Ранее он находился в цеху авиазавода ТАНТК имени Бериева.
Отмечается, что сейчас специалисты восстановили корпус микроавтобуса. Также они поставили задний мост и подрамник.
Напомним, микроавтобус ЗИЛ-118 «Юность» собирали с 1961 по 1971 год. Модель сконструировали на основе лимузина ЗИЛ-111.
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