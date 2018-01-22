ЗИЛ может возродить производство легендарного микроавтобуса «Юность»

Москва, 22 января. Механосборочный цех №6 завода имени Лихачева может возродить производство одного из легендарных микроавтобусов советского периода. Об этом говорится на странице предприятия в социальной сети.

По данным компании, речь идет о микроавтобусе ЗИЛ-118 «Юность». Ранее он находился в цеху авиазавода ТАНТК имени Бериева.

Отмечается, что сейчас специалисты восстановили корпус микроавтобуса. Также они поставили задний мост и подрамник.

Напомним, микроавтобус ЗИЛ-118 «Юность» собирали с 1961 по 1971 год. Модель сконструировали на основе лимузина ЗИЛ-111.