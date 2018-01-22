Выборы-2018: Путин может представить предвыборную программу до конца января

Москва, 22 января. Действующий президент России Владимир Путин может впервые представить свою программу на предстоящих выборах до конца января, сообщили источники в предвыборном штабе президента. Ожидается, что основной программы станут инновации в социально-экономической сфере в России.

«Тезисы или отдельные пункты предвыборной программы президента могут быть представлены на его встрече с доверенными лицами», — рассказал источник в предвыборном штабе Путина.

Предполагается, что такое мероприятие будет проходить вне основного рабочего времени президента, сообщил источник газете «Известия». В ходе встречи Путин передаст доверенным лицам список поручений, по которым отчасти можно будет судить о содержании программного документа.

Ранее «Газета.ru» сообщала, что по данным опроса ВЦИОМ, более 72% избирателей в России готовы были бы проголосовать за Владимира Путина, если бы выборы проходили в ближайшие выходные.