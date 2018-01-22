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Россия
Выборы-2018: более трети выдвигавшихся в президенты РФ никогда не участвовали в выборах
Россия
Выборы-2018: Путин может представить предвыборную программу до конца января
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    Выборы-2018: Путин может представить предвыборную программу до конца января

    7:12  22 Января 2018  /обновлено: 8:43  22 Января 2018
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    Выборы-2018: Путин может представить предвыборную программу до конца января

    Москва, 22 января. Действующий президент России Владимир Путин может впервые представить свою программу на предстоящих выборах до конца января, сообщили источники в предвыборном штабе президента. Ожидается, что основной программы станут инновации в социально-экономической сфере в России.

    «Тезисы или отдельные пункты предвыборной программы президента могут быть представлены на его встрече с доверенными лицами», — рассказал источник в предвыборном штабе Путина.

    Предполагается, что такое мероприятие будет проходить вне основного рабочего времени президента, сообщил источник газете «Известия». В ходе встречи Путин передаст доверенным лицам список поручений, по которым отчасти можно будет судить о содержании программного документа.

    Выборы-2018: Путин может представить предвыборную программу до конца января

    Ранее «Газета.ru» сообщала, что по данным опроса ВЦИОМ, более 72% избирателей в России готовы были бы проголосовать за Владимира Путина, если бы выборы проходили в ближайшие выходные.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Валентин Меликов
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    #путин #выборы-2018
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