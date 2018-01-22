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Эксперты раскрыли семь способов получить скидку на покупку машин
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    Эксперты раскрыли семь способов получить скидку на покупку машин

    6:52  22 Января 2018
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    Эксперты раскрыли семь способов получить скидку на покупку машин

    Москва, 22 января. Эксперты рассказали о семи способах, с помощью которых можно приобрести автомобиль по выгодной цене. Об этом со ссылкой на СМИ сообщает iReactor.

    Получить хорошую скидку можно напомнив менеджеру о дилерском центре с более привлекательными ценами, поучаствовав в программе Trade-In или воспользовавшись кредитно-финансовым предложением дилера.

    По наблюдениям экспертов, шанс сбить цену возрастает в конце месяца, когда дилеры пытаются выполнить планы по продажам. Также снизить цену помогут непопулярный цвет кузова и мощный (более 250 лошадиных сил) двигатель.

    Кроме того, выгодную цену можно получить на автомобили с ПТС. Такие машины уже выкуплены у импортера и дилеру нужно продать их в определенный срок. Другой действенный способ заключается в поиске сколов, царапин и других дефектов. Даже незначительные изъяны могут послужить поводом для существенной скидки.

    Напомним, ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин оценил экспериментальные пассажирские автомобили Ульяновского автозавода. Главе государства показали автомобиль скорой медицинской помощи и автобус для перевозки школьников.

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    Автор: Виталий Малясев
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    #автомобили #скидки #покупка
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