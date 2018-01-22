Британский Генштаб признал превосходство России в вооруженных силах

Лондон, 22 января. Британские вооруженные силы отстают от российской армии, заявил начальник британского Генштаба Ник Картер.

Как пишет The Telegraph, Картер в своем выступлении рассказал об «угрозе», которую якобы представляют российские крылатые ракеты, успешно применявшиеся в Сирии.

Руководитель Генштаба Великобритании добавил, что у государства нет защиты от них. Он также подчеркнул, что Лондон снижает затраты на военные разработки. При этом, по его словам, Москва укрепляет артиллерию, радиоэлектронные и компьютерные технологии.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал армию России сильнейшей, но отметил, что расслабляться нельзя. Недопустимы сбои в модернизации армии и флота и системе подготовки войск, заявил Верховный главнокомандующий.