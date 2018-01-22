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Россия
Выборы-2018: более трети выдвигавшихся в президенты РФ никогда не участвовали в выборах
Россия
Выборы президента: в КГИ охарактеризовали первый этап кампании
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    Выборы президента: в КГИ охарактеризовали первый этап кампании

    6:37  22 Января 2018  /обновлено: 6:54  22 Января 2018
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    Выборы президента: в КГИ охарактеризовали первый этап кампании

    Москва, 22 января. Эксперты Комитета гражданских инициатив (КГИ) дали характеристику первому этапу кампании по выборам президента.

    «С точки зрения прохождения формально-юридических процедур, избирательная кампания проходит достаточно спокойно», — цитирует РИА Новости  опубликованный доклад.

    Также в документе говорится, что количество изъявивших желание принять участие в выборах президента России образца 2018-го года стало самым высоким, начиная с 2000 года.

    По данным комитета, о желании стать кандидатов в президенты РФ ЦИК уведомили 70 претендентов, при этом до участия в компании были допущены 17 кандидатов. Что любопытно, из 36 подавших документы кандидатов оказалось 10 женщин.

    При этом наиболее возрастным участником президентской гонки стал 71-летний Владимир Жириновский, а самым молодым - 35-летний Станислав Полищук, выдвинутый «Партией социальных реформ».
     

    Выборы президента: в КГИ охарактеризовали первый этап кампании

    Добавим, что пресс-секретарь действующего президента РФ Дмитрий Песков накануне заявил, что уверен в том, что Владимир Путин одержит победу на выборах в марте 2018 года.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Константин Терехов
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    #путин #россия #выборы-2018 #владимир путин #дмитрий песков
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