Пушков прокомментировал крещенское купание посла США

Москва, 22 января. Купание посла США в России Джона Хантсмана не поможет наладить российско-американские отношения. Об этом председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков написал в своем микроблоге в Twitter.

«В ситуации, когда контакты Москвы и Вашингтона почти сошли на ноль по инициативе США, купание посла Хантсмана в проруби стало самым ярким событием в этих отношениях. Посол старается, как может, только купание не поможет», — написал сенатор.

Ранее о желании дипломата окунуться в Крещение сообщил портал URA.ru. С просьбой организовать для Хантсмана купание сотрудники посольства обратились к Русской православной церкви.

Напомним, несмотря на напряженные отношения между странами, президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп могут встретиться на саммите «большой двадцатки», который состоится в ноябре текущего года в Аргентине.