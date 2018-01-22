Школа в Бурятии возобновила работу после нападения

Улан-Удэ, 22 января. Школа в столице Бурятии, в которой на прошлой неделе произошло нападение, в понедельник приступила к работе.

Как передает РИА Новости, занятия в учебном учреждении начались по графику – в восемь утра по местному времени, правда, в школе усилена охрана, а класс, где случилось ЧП, пока изолирован.

По словам директора образовательной организации, среднюю школу сейчас охраняют сотрудники военной полиции, на днях будут установлены металлоискатели, а для охраны привлечены сотрудники ЧОП.

Как напоминает «Газета.ru», нападение на учеников школы №5 в Улан-Удэ произошло в минувшую пятницу. По последним данным, пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики.

Добавим, что летом прошлого года Владимир Путин подписал федеральный закон о дополнительных механизмах противодействия деятельности, направленной на склонение несовершеннолетних к самоубийству.