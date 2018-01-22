В США заинтересовались готовностью соседей России к войне

Вашингтон, 22 января. Эксперты оборонного логистического агентства США собираются изучить готовность к условиям войны инфраструктуру пяти европейских стран. Об этом сообщает RT.

По данным издания, агентство намерено проверить инфраструктуру Польши, Финляндии, Молдавии, Украины и Белоруссии. Исследование нужно Пентагону для понимания цепочек поставок товаров и логистических сетей для подготовки промышленности к функционированию в условиях войны и чрезвычайных ситуаций.

Пентагон интересуют данные о местах нахождения продуктов питания, медикаментов, топлива, одежды и промышленного оборудования, а также об источниках воды. Кроме того, в докладе должна содержаться информация о мобилизационных возможностях, производственных мощностях, технике, строительных материалах и транспортной инфраструктуре.