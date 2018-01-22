Сирия: ВВС Турции поразили 45 целей в Африне

Сирия, 22 января. Накануне военно-воздушные силы Турции в ходе проведенных авиаударов уничтожили 45 целей курдских формирований в Африне.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на официальное заявление генерального штаба Турции. Отмечается, что в воскресенье были уничтожены убежища, склады с оружием, а также огневые позиции.

Кроме того, в генеральном штабе Турецкой Республики уточнили, что в воскресенье удары по Африну наносили более 30 самолетов, которые, как было отмечено, благополучно вернулись на свои базы.

Как напоминает «Газета.ru», генштаб Турции объявил о начале операции против формирований курдов в сирийском Африне. Официальный Дамаск в ответ обвинив Анкару в нарушении суверенитета Сирии.