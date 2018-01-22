Боксер из Украины Усик резко ответил на вопрос о принадлежности Крыма

Киев, 22 января. Украинский боксер Александр Усик в ходе прошедшей пресс-конференции весьма резко ответил на вопросы журналистов о принадлежности Крыма.

Как сообщает РИА Новости, чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) ушел от прямого ответа, заявив буквально следующее: «я не попугай, чтобы повторять по сто раз — что, где, когда».

При этом спортсмен отметил, что периодически бывает в своем родном городе Симферополе, высказав пожелание присутствующим также никогда не забывать свою малую Родину.

«Когда ты начинаешь летать, не забывай, с кем ты ползал», — заявил Александр Усик.

После чего обрушился с критикой на украинских представителей СМИ, сказав, что не стоит провоцировать его, задавая «такие собачьи вопросы». «Я кого предал из вас?», — в ответ спросил он журналистов.

«Флаг поднимается украинский, гимн играет украинский — вот мой ответ вам, провокаторы», — резюмировал боксер.

Напомним, что осенью минувшего года Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с представителями общественности, деятелями науки и культуры Севастополя и Республики Крым. Всего было утверждено 11 поручений, среди которых - предоставление грантовой поддержки лицам, проявившим выдающиеся способности в области культуры и искусства.

