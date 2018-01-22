Москва, 22 января. Если Украина развяжет войну против России, ее вооруженные силы будут уничтожены в течение недели. Об этом ФБА «Экономика сегодня» заявил военный эксперт, полковник запаса Александр Жилин.

По мнению эксперта, Украина может попробовать развязать войну накануне президентских выборов в России. По этому сценарию Киев двинет танки на Донбасс и предпримет попытку наступления в направлении Ростовской области. При этом украинская сторона будет ожидать от России ответного наступления, чтобы развернуть полномасштабную диверсионно-партизанскую компанию на своей территории.

Но Россия не заинтересована в таком развитии событий, поэтому украинские войска будут быстро уничтожены без пересечения границы российскими наземными силами.