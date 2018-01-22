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Россия
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Общество
В России могут ограничить долю премиальных в зарплате
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    В России могут ограничить долю премиальных в зарплате

    5:24  22 Января 2018
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    В России могут ограничить долю премиальных в зарплате

    Москва, 22 января. В России могут законодательно ограничить соотношение оклада и премии в заработной плате. Об этом сообщает «Парламентская газета».

    По данным издания, депутат Госдумы Сергей Вострецов готовит законопроект, согласно которому премия не должна превышать одной пятой части оклада.

    Парламентарий отметил, что в России распространена ситуация, при которой работник получает минимальную часть оплаты труда в виде оклада, а большую часть зарплаты составляют премиальные начисления.

    «Получается, будто мы из месяца работаем с переработками, получая «премии» по 200-300, а иногда и по 1000 процентов от оклада. Но разве это премия?», — заявил депутат.

    По мнению Вострецова, таким образом работодатель получает рычаг, с помощью которого может заставить работника выполнять работу с нарушением положений трудового кодекса. По мнению депутата, оклад должен составлять в тарифной сетке не менее 80%, а премия не более 20% от зарплаты.

    В ближайшее время Сергей Вострецов собирается подготовить соответствующие поправки в 21 главу Трудового кодекса.

    Напомним, ранее президент России Владимир Путин потребовал выдерживать заданные параметры по зарплатам работников бюджетной сферы. Зарплаты врачей и преподавателей вузов в текущем году должны вырасти до 200% от средней по региону, зарплаты медперсонала — до 100%.

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    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #госдума #зарплаты
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