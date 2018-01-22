В России могут ограничить долю премиальных в зарплате

Москва, 22 января. В России могут законодательно ограничить соотношение оклада и премии в заработной плате. Об этом сообщает «Парламентская газета».

По данным издания, депутат Госдумы Сергей Вострецов готовит законопроект, согласно которому премия не должна превышать одной пятой части оклада.

Парламентарий отметил, что в России распространена ситуация, при которой работник получает минимальную часть оплаты труда в виде оклада, а большую часть зарплаты составляют премиальные начисления.

«Получается, будто мы из месяца работаем с переработками, получая «премии» по 200-300, а иногда и по 1000 процентов от оклада. Но разве это премия?», — заявил депутат.

По мнению Вострецова, таким образом работодатель получает рычаг, с помощью которого может заставить работника выполнять работу с нарушением положений трудового кодекса. По мнению депутата, оклад должен составлять в тарифной сетке не менее 80%, а премия не более 20% от зарплаты.

В ближайшее время Сергей Вострецов собирается подготовить соответствующие поправки в 21 главу Трудового кодекса.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин потребовал выдерживать заданные параметры по зарплатам работников бюджетной сферы. Зарплаты врачей и преподавателей вузов в текущем году должны вырасти до 200% от средней по региону, зарплаты медперсонала — до 100%.