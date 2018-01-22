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Россия
Выборы-2018: стало известно, сколько иностранных наблюдателей приедут в Россию
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    Выборы-2018: стало известно, сколько иностранных наблюдателей приедут в Россию

    5:23  22 Января 2018
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    Выборы-2018: стало известно, сколько иностранных наблюдателей приедут в Россию

    Москва, 22 января. В качестве наблюдателей на президентские выборы в Россию в марте 2018-го приедут более 150 иностранных парламентариев.

    Как сообщают «Известия», представители законодательных органов Европы и Азии, а также Южной Америки и Африки посетят нашу страну по приглашению российской Государственной думы.

    «Будут политики самого разного спектра: левые, правые, центристы. Они будут наблюдать за избирательным процессом во всех регионах страны, включая Крым, куда поедет около десяти парламентариев», — сообщил изданию один из источников.

    Впрочем, это еще не окончательные цифры – в комитете Госдумы по международным делам отметили «Известиям», что список парламентариев из-за рубежа, кто хочет наблюдать за выборами в РФ, постоянно увеличивается.

    «Российская избирательная система открыта, нам нечего скрывать. Аккредитация и предоставление статуса индивидуальных наблюдателей находится в компетенции ЦИК. Мы помогаем с организацией, готовим пригласительные письма», — сказал депутат Алексей Чепа.

    Добавим, что по данным российского Центризбиркома, общее число иностранных наблюдателей на президентских выборах в России может составить как минимум одна тысяча человек.

    Выборы-2018: стало известно, сколько иностранных наблюдателей приедут в Россию

    Напомним, что, по словам пресс-секретаря действующего главы государства Дмитрия Пескова, Владимир Путин, скорее всего, проголосует на предстоящих выборах в столице России.
     

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Константин Терехов
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    #путин #россия #наблюдатели #выборы-2018 #владимир путин
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