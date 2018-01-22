Житель Омска рассказал, как быстро отогреть автомобиль в мороз
Омск, 22 января. Житель Омска придумал оригинальный способ прогреть салон автомобиля в сильный мороз. Об этом сообщает портал iReactor.
По данным издания, житель Омска использует для прогрева обычный фен. Для прогрева нужно завести двигатель автомобиля. После этого фен подключается через прикуриватель и начинает наполнять салон теплым воздухом. По словам автора данной методики, салон автомобиля с помощью фена прогревается в считанные минуты.
Напомним, ранее сообщалось, что специалисты рекомендуют прогревать автомобили во время движения. Прогрев двигателя в статичном положении может быть вреден для мотора, предупредили эксперты
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