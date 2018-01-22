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Украина
Лавров назвал «позором Европы» историю госпереворота на Украине
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    Лавров назвал «позором Европы» историю госпереворота на Украине

    4:40  22 Января 2018
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    Лавров назвал «позором Европы» историю госпереворота на Украине

    Москва, 22 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «позором Европы» и «историей предательства» историю госпереворота на Украине.

    Сергей Лавров назвал историю переворота на Украине «историей предательства Запада» по отношению к международному праву. Глава МИД отметил, что при этом «было растоптано» соглашение, подписанное министрами иностранных дел ведущих государств ЕС.

    «После этого Евросоюз стал нас убеждать, что так и должно быть и что теперь ничего уже поделать нельзя. Это, по большому счету, европейский позор», — заявил в интервью газете «Коммерсант» министр.

    Лавров подчеркнул, что «констатируя эту историческую данность» российская сторона не замыкается в себе, а хочет выполнить Минские соглашения.

    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #украина #лавров #мид рф
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