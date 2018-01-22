Лавров назвал «позором Европы» историю госпереворота на Украине

Москва, 22 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «позором Европы» и «историей предательства» историю госпереворота на Украине.

Сергей Лавров назвал историю переворота на Украине «историей предательства Запада» по отношению к международному праву. Глава МИД отметил, что при этом «было растоптано» соглашение, подписанное министрами иностранных дел ведущих государств ЕС.

«После этого Евросоюз стал нас убеждать, что так и должно быть и что теперь ничего уже поделать нельзя. Это, по большому счету, европейский позор», — заявил в интервью газете «Коммерсант» министр.

Лавров подчеркнул, что «констатируя эту историческую данность» российская сторона не замыкается в себе, а хочет выполнить Минские соглашения.