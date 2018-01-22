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Выборы-2018: в КГИ назвали самого возрастного и самого молодого кандидатов в президенты
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    Выборы-2018: в КГИ назвали самого возрастного и самого молодого кандидатов в президенты

    4:23  22 Января 2018
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    Выборы-2018: в КГИ назвали самого возрастного и самого молодого кандидатов в президенты

    Москва, 22 января. Разница между самым старшим и самым молодым кандидатом в президенты России превышает 35 лет. Такие данные содержатся в опубликованном Комитетом гражданских инициатив (КГИ) докладе.

    По данным комитета, наиболее возрастным участником президентской гонки стал 71-летний кандидат от партии ЛДПР Владимир Жириновский. Для него это шестая компания. Самого молодого кандидата в президенты России 35-летнего Станислава Полищука выдвинула «Партия социальных реформ».

    Напомним, по данным КГИ Центризбирком России получил 70 уведомлений от желающих побороться за пост главы государства. Собрали необходимые документы 36 претендентов, допущены до участия в компании 17 кандидатов, в том числе два самовыдвиженца.

    Действующий президент России Владимир Путин также будет участвовать в компании в качестве самовыдвиженца. Тем не менее, как сообщает Газета.ru, о поддержке Владимира Путина на предстоящих президентских выборах заявили сразу пять непарламентских партий.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #выборы-2018 #кандидаты
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