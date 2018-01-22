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Украина
Порошенко выразил соболезнования близким погибших в Кабуле украинцев
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    Порошенко выразил соболезнования близким погибших в Кабуле украинцев

    3:58  22 Января 2018
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    Порошенко выразил соболезнования близким погибших в Кабуле украинцев

    Киев, 22 января. Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования семьям украинцев, которые погибли в результате нападения террористов на отель в столице Афганистана.

    «В результате террористического нападения на отель в Кабуле погибли граждане Украины, сотрудники украинской авиакомпании. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших…», — написал Порошенко на своей странице в социальной сети Facebook.

    Президент Украины отметил, что для выяснения обстоятельств трагедии МИД страны направил в Кабул из Душанбе украинского консула. Порошенко также добавил, что семьи погибших соотечественников получат необходимую помощь.

    Напомним, ранее сайт телеканала RT со ссылкой на западные СМИ сообщил, что в результате атаки террористов на Intercontinental Hotel в Кабуле погибли девять граждан Украины.

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    Автор: Виталий Малясев
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    #террористы #украина #кабул #порошенко #атака
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