Порошенко выразил соболезнования близким погибших в Кабуле украинцев

Киев, 22 января. Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования семьям украинцев, которые погибли в результате нападения террористов на отель в столице Афганистана.

«В результате террористического нападения на отель в Кабуле погибли граждане Украины, сотрудники украинской авиакомпании. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших…», — написал Порошенко на своей странице в социальной сети Facebook.

Президент Украины отметил, что для выяснения обстоятельств трагедии МИД страны направил в Кабул из Душанбе украинского консула. Порошенко также добавил, что семьи погибших соотечественников получат необходимую помощь.

Напомним, ранее сайт телеканала RT со ссылкой на западные СМИ сообщил, что в результате атаки террористов на Intercontinental Hotel в Кабуле погибли девять граждан Украины.