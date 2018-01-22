Сирия: ВВС Турции уничтожили две огневые точки курдов, с которых велись обстрелы турецких городов

Анкара, 22 января. Военная авиация Турции уничтожила две огневые позиции курдской партии «Демократический союз» и «Сил народной самообороны», с которых велся обстрел турецких городов, сообщает телеканал A Haber.

По данным телеканала, ракетным обстрелам подверглись турецкие города Килис и Рейханлы. На территории первого упали четыре ракеты, пострадали семь человек. В Рейханлы взорвались девять ракет. В результате обстрела погиб гражданин Сирии, ранения получили 47 человек.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что Турция начала военную операцию против курдских вооруженных формирований в районе города Африн на северо-западе Сирии. Операция получила название «Оливковая ветвь».