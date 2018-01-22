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Украина
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Политика
Выборы-2018: КГИ подсчитал число кандидатов — женщин
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    Выборы-2018: КГИ подсчитал число кандидатов — женщин

    3:29  22 Января 2018
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    Выборы-2018: КГИ подсчитал число кандидатов — женщин

    Москва, 22 января. Более четверти участвующих в президентской гонке кандидатов — женщины. Об этом со ссылкой на Комитет гражданских инициатив (КГИ) сообщает РИА Новости.

    По данным комитета, о желании выдвинуться в качестве кандидатов в президенты России ЦИК уведомили 70 претендентов, но собрать необходимые документы смогли лишь 36 человек. До участия в компании были допущены 17 кандидатов, в том числе два самовыдвиженца.

    КГИ отмечает, что в текущей компании рекордно высокую активность проявляют женщины. Из 36 подавших документы кандидатов оказалось 10 женщин, что составило 27% от общего числа претендентов. Прошли первый этап пять женщин-кандидатов или 29% от общего числа претендентов.

    Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что президент России Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Глава государства отметил, что надеется получить широкую поддержку граждан и политических партий.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #выборы-2018 #кандидаты
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