Москва, 22 января. Более четверти участвующих в президентской гонке кандидатов — женщины. Об этом со ссылкой на Комитет гражданских инициатив (КГИ) сообщает РИА Новости.

По данным комитета, о желании выдвинуться в качестве кандидатов в президенты России ЦИК уведомили 70 претендентов, но собрать необходимые документы смогли лишь 36 человек. До участия в компании были допущены 17 кандидатов, в том числе два самовыдвиженца.

КГИ отмечает, что в текущей компании рекордно высокую активность проявляют женщины. Из 36 подавших документы кандидатов оказалось 10 женщин, что составило 27% от общего числа претендентов. Прошли первый этап пять женщин-кандидатов или 29% от общего числа претендентов.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что президент России Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Глава государства отметил, что надеется получить широкую поддержку граждан и политических партий.