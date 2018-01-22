Выборы-2018: более половины кандидатов в президенты отсеялись на этапе выдвижения

Москва, 22 января. Более 50% подавших в Центризбирком документы на выдвижение кандидатов в президенты были отсеяны. Об этом со ссылкой на доклад Комитета гражданских инициатив (КГИ) сообщает РИА Новости.

По данным комитета, Центризбирком уведомили о намерении участвовать в выборах в качестве кандидатов в президенты 70 человек. Но необходимые документы смогли представить лишь 36 претендентов, в том числе 21 кандидат от политических партий и 15 самовыдвиженцев. Допуск к выборам после рассмотрения документов получили 17 кандидатов, в том числе два самовыдвиженца.

В докладе КГИ отмечается, что по числу подавших документы кандидатов текущая компания сопоставима с компанией 2000 года. Но отсев кандидатов составил 53%, что значительно больше, чем в компаниях минувших лет.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта текущего года. Ранее стало известно, где может проголосовать действующий глава государства и кандидат в президенты РФ Владимир Путин. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин традиционно голосует в Москве, и на этот раз он, вероятно, также посетит избирательный участок в столице.