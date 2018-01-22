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Украина
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Выборы 2018
Число пожелавших участвовать в выборах президента РФ стало рекордным с 2000 года
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    Число пожелавших участвовать в выборах президента РФ стало рекордным с 2000 года

    3:05  22 Января 2018
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    Число пожелавших участвовать в выборах президента РФ стало рекордным с 2000 года

    Москва, 22 января. Количество изъявивших желание принять участие в выборах президента России стало самым высоким с 2000 года. Об этом сообщил Комитет гражданских инициатив (КГИ).

    Эксперты связывают активность со снижением требований по количеству подписей, необходимых для регистрации в качестве кандидата.

    Уточняется, что с момента начала избирательной кампании 18 декабря ЦИК РФ получил 70 уведомлений о намерении принять участие в предстоящих выборах главы государства. При этом 46 потенциальных кандидатов заявили о самовыдвижении. Необходимые документы в ЦИК подали 36 человек. 

    После выполнения необходимых проверочных мероприятий число соискателей сократилось до 17, двое из которых — самовыдвиженцы. Еще 15 представляют политические партии, — сообщает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в поддержку действующего главы государства и кандидата на пост президента РФ Владимира Путина собрано более 1,5 млн. подписей.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Сергей Свазовский
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    #путин #цик #выборы-2018 #выборы президента #кандидаты
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