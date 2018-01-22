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Украина
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Сирия: лидер «Демократического союза» уверен в победе курдов в Африне
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    Сирия: лидер «Демократического союза» уверен в победе курдов в Африне

    2:43  22 Января 2018
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    Сирия: лидер «Демократического союза» уверен в победе курдов в Африне

    Москва, 22 января. Лидер курдской партии «Демократический союз» Салех Муслим заявил об уверенности в победе курдов в районе города Африн в Сирии.

    «Конечно, мы будем противостоять до конца, и мы уверены, что наш народ победит», — цитирует Муслима РИА Новости.

    Лидер «Демократического союза» подчеркнул, что у Курдов нет иного пути, кроме как защищать себя.

    Ранее Газета.ru сообщила, что вооруженные силы Турции начали наземную военную операцию в сирийском городе Африн. В МИД Сирии заявили, что Дамаск будет расценивать любую военную операцию турецких вооруженных сил на территории Сирии как «акт агрессии».

    Напомним, президент России Владимир Путин 11 января обсудил в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Сирии. Российский лидер также предупредил Эрдогана о том, что в Конгрессе нацдиалога Сирии, который состоится 29 и 30 января в Сочи, будут принимать участие курды.

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    Автор: Виталий Малясев
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    #сирия #турция #курды #африн
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