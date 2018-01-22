Cирия: курды заявили об уничтожении трех турецких танков в районе Африна

Дамаск, 22 января. Отряды самообороны курдов заявили об уничтожении трех танков турецких вооруженных сил на северо-западе Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает ANF.

Уточняется, что два танка ВС Турции были уничтожены недалеко от Африна, а еще один — в Бильбиле.

ANF также сообщает об активной воздушной разведке в районе Африна, — передает RT.

Власти Турции неоднократно призывали Соединенные Штаты отказаться от поддержки сил курдской самообороны в Сирии. Накануне Реджеп Эрдоган заявил, что, если позиция Анкары не будет услышана, турецкие вооруженные силы начнут операцию в Африне.

Несколько дней спустя была начата операция «Оливковая ветвь». К настоящему моменту известно о девяти погибших в результате наступления турецких вооруженных сил. Шесть из них — мирные жители.

Власти Сирии осудили наступление Турции в Африне.