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Cирия: курды заявили об уничтожении трех турецких танков в районе Африна
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    Cирия: курды заявили об уничтожении трех турецких танков в районе Африна

    2:43  22 Января 2018
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    Cирия: курды заявили об уничтожении трех турецких танков в районе Африна

    Дамаск, 22 января. Отряды самообороны курдов заявили об уничтожении трех танков турецких вооруженных сил на северо-западе Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает ANF.

    Уточняется, что два танка ВС Турции были уничтожены недалеко от Африна, а еще один — в Бильбиле.

    ANF также сообщает об активной воздушной разведке в районе Африна,  — передает RT.

    Власти Турции неоднократно призывали Соединенные Штаты отказаться от поддержки сил курдской самообороны в Сирии. Накануне Реджеп Эрдоган заявил, что, если позиция Анкары не будет услышана, турецкие вооруженные силы начнут операцию в Африне.

    Несколько дней спустя была начата операция «Оливковая ветвь». К настоящему моменту известно о девяти погибших в результате наступления турецких вооруженных сил. Шесть из них — мирные жители.

    Власти Сирии осудили наступление Турции в Африне.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #сирия #курды #африн #танки #вс турции
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